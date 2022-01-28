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Giriş Tarihi: 28.1.2022 14:49 Son Güncelleme: 28.1.2022 14:50

Bir haftadır kayıptı! Cesedi limanda bulundu

ABBAS ÇAKAR
Bir haftadır kayıptı! Cesedi limanda bulundu

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta oturan ve geçtiğimiz Cuma gününden bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı(52)nın cansız bedeni, Kandıra İlçesi Kerpe Limanı mevkiinde bulundu.

İzmit İlçesinde oturan Mustafa Fıçıçı, geçtiğimiz Cuma günü evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesi ve yakınlarının, eve dönmemesi üzerine şüphelenerek kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranmaya başlayan Mustafa Fıçıcı(52), Kandıra İlçesi Kerpe Limanı mevkiinde bulundu. Evinden bakkala gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fıçıcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, adli işlemleri için Kandıra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Şeker ve Epilepsi gibi rahatsızlıkları bulunan Fıçıcı'nın ölümü ile ilgili olarak Jandarma Ekipleri soruşturma başlattı.

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Bir haftadır kayıptı! Cesedi limanda bulundu
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