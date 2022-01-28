Bir haftadır kayıptı! Cesedi limanda bulundu

İzmit İlçesinde oturan Mustafa Fıçıçı, geçtiğimiz Cuma günü evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesi ve yakınlarının, eve dönmemesi üzerine şüphelenerek kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranmaya başlayan Mustafa Fıçıcı(52), Kandıra İlçesi Kerpe Limanı mevkiinde bulundu. Evinden bakkala gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fıçıcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, adli işlemleri için Kandıra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Şeker ve Epilepsi gibi rahatsızlıkları bulunan Fıçıcı'nın ölümü ile ilgili olarak Jandarma Ekipleri soruşturma başlattı.