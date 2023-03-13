Haberler Yaşam Haberleri ‘Bir hayatı bitirmenin cezası 3 yıl mı?’
Giriş Tarihi: 13.3.2023

‘Bir hayatı bitirmenin cezası 3 yıl mı?’

‘Bir hayatı bitirmenin cezası 3 yıl mı?’
İstanbul Bağcılar'da 2020'de, Murat İşçi tartıştığı baldızına silahla ateş etti. Ancak seken kurşunla, balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Yakupoğlu, bir ay yoğun bakımda tedavi gördü. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçlarından 13 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan Murat İşçi, Yakupoğlu'na ve baldızı Filiz K.'ya yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı 3 yıl hapis aldı. Ancak mahkeme, dosyanın istinafta geçireceği süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Karara tepki gösteren Hatice Yakupoğlu'nun eşi Murat Yakupoğlu, "Bunca şeye rağmen bu kişi şu anda dışarıda. Bir insanın hayatını bitirmenin, ailesini dağıtmanın cezası 3 yıl mı?" dedi.

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‘Bir hayatı bitirmenin cezası 3 yıl mı?’
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