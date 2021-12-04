Haberler Yaşam Haberleri "Bir hayatı iki kişi yaşıyoruz"
Giriş Tarihi: 4.12.2021 10:39 Son Güncelleme: 4.12.2021 10:43

"Bir hayatı iki kişi yaşıyoruz"

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Bir hayatı iki kişi yaşıyoruz

Mehmet-Nurcan Şimşek çifti 10 yıl önce evlendi. Epilepsi hastası Mehmet, 2015'te geçirdiği ameliyat sonrası yatalak oldu, bir daha konuşamadı. Nurcan, 6 senedir eşinin eli ayağı, dili, her şeyi oldu. Eşiyle konuşamayan, birlikte evden dahi dışarı çıkamayan Nurcan, "Eşimle bir hayatı iki kişi yaşıyoruz. Bazı anlar yıprandık. Zaman zaman birbirimizde teselli bulduk. Sevgiyle bu engelleri aştık. Tek dileğim eşimin tedavi olup, ayağa kalkabilmesi, konuşabilmesi" dedi.

Muğla Menteşe'nin Günlüce Mahallesi'nde, Mehmet (39) –Nurcan (26) Şimşek, 10 yıl önce evlendi. Epilepsi hastası Mehmet Şimşek, evlendikten bir süre sonra geçirdiği ameliyat sonrası, vücudunda kasılmalar yaşandı, bir daha konuşamadı, yatağa bağlı yaşamaya başladı. Nurcan, 6 senedir yatalak olan eşinin eli ayağı, dili, her şeyi oldu. Beslenmesinden yürümesine, ihtiyaçlarını anlayıp giderilmesine kadar bütün sorunları tek başına gidermeye çalıştı. Nurcan'ın tek tesellisi 7 yaşındaki oğlu Durmuş'un sağlıklı olması. Hiçbir gelir kaynağı olmayan Şimşek çifti, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden aldığı desteklerle geçimini sağlamaya çalıştı.

KONUŞAMADAN ANLAŞIYORUZ

6 yıldır yatalak eşiyle konuşamayan, birlikte evden dışarı çıkamayan, ancak hastaneye gidebilen Nurcan Şimşek, zaman zaman yıprandıklarını belirtti. Tek dileğinin eşinin konuşabilmesi ve yürüyebilmesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Eşimle bir hayatı iki kişi yaşıyoruz. Bazı anlar yıprandık. Zaman zaman birbirimizde teselli bulduk. Sevgiyle bu engelleri aştık. O da bana destek olmaya çalıştı. Eşim konuşamıyor. Konuşamadan anlaşıyoruz. İçinden geçirdiklerini veya anlatmaya çalıştıklarını, ben anlamaya çalışıyorum. Bazen konuşamadığı için anlamıyorum. Tek dileğim eşimin tedavi olması. Ailecek gezmek ve eşimle konuşabilmek istiyorum. Eşim için akülü engelli arabası olsa gezdirmek istiyorum. Beni tek teselli eden oğlum Durmuş'un sağlıklı, okula gidebiliyor, konuşabiliyor olması. Hiçbir gelir kaynağımız yok. Devletten aldığımız yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Son dakika haberi: Otomobil fiyatlarında sanal artış! Biri daha ortaya çıktı...
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Kripto para sitesinde şok: 33 yaşındaki adam neye uğradığını şaşırdı...
İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Bir tek Erdoğan mı bilmiyor?
Son dakika: "Made in Turkey" ibaresi kaldırıldı! Her türlü yazışmada "Türkiye" ibaresi kullanılacak
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
"Bir hayatı iki kişi yaşıyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA