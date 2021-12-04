Muğla Menteşe'nin Günlüce Mahallesi'nde, Mehmet (39) –Nurcan (26) Şimşek, 10 yıl önce evlendi. Epilepsi hastası Mehmet Şimşek, evlendikten bir süre sonra geçirdiği ameliyat sonrası, vücudunda kasılmalar yaşandı, bir daha konuşamadı, yatağa bağlı yaşamaya başladı. Nurcan, 6 senedir yatalak olan eşinin eli ayağı, dili, her şeyi oldu. Beslenmesinden yürümesine, ihtiyaçlarını anlayıp giderilmesine kadar bütün sorunları tek başına gidermeye çalıştı. Nurcan'ın tek tesellisi 7 yaşındaki oğlu Durmuş'un sağlıklı olması. Hiçbir gelir kaynağı olmayan Şimşek çifti, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden aldığı desteklerle geçimini sağlamaya çalıştı.

KONUŞAMADAN ANLAŞIYORUZ

6 yıldır yatalak eşiyle konuşamayan, birlikte evden dışarı çıkamayan, ancak hastaneye gidebilen Nurcan Şimşek, zaman zaman yıprandıklarını belirtti. Tek dileğinin eşinin konuşabilmesi ve yürüyebilmesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Eşimle bir hayatı iki kişi yaşıyoruz. Bazı anlar yıprandık. Zaman zaman birbirimizde teselli bulduk. Sevgiyle bu engelleri aştık. O da bana destek olmaya çalıştı. Eşim konuşamıyor. Konuşamadan anlaşıyoruz. İçinden geçirdiklerini veya anlatmaya çalıştıklarını, ben anlamaya çalışıyorum. Bazen konuşamadığı için anlamıyorum. Tek dileğim eşimin tedavi olması. Ailecek gezmek ve eşimle konuşabilmek istiyorum. Eşim için akülü engelli arabası olsa gezdirmek istiyorum. Beni tek teselli eden oğlum Durmuş'un sağlıklı, okula gidebiliyor, konuşabiliyor olması. Hiçbir gelir kaynağımız yok. Devletten aldığımız yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz" dedi.