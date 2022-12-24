Haberler Yaşam Haberleri Bir kadın cinayeti daha
Giriş Tarihi: 25.12.2022

Bir kadın cinayeti daha

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çay bahçesinde oturan Kıymet Budak, silahlı saldırıda öldü. Olayla ilgili Budak’ın eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı

ABBAS ÇAKAR
Bir kadın cinayeti daha
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde oturan 35 yaşındaki Kıymet Budak isimli kadın, silahla 2 el ateş edilerek vuruldu. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde kadının öldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili Kıymet Budak'ın eşi M.B. ve kayınbiraderi Ş.B. gözaltına alındı. Kıymet Budak'ın çay bahçesinde eşi ve kayınbiraderiyle birlikte otururken şizofren olduğu ileri sürülen kayınbiraderi Ş.B.'nin aniden kalkarak yengesine sarıldığı, yengesinin kendisini iteklemesi sonrası Ş.B.'nin silahını çıkarıp ateş ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Bu arada, Kocaeli'nde geçtiğimiz perşembe günü ayrıldığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Esma Nur Bakan (28) tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam ne zaman açıklanıyor?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6'lı masada kriz büyüyor! Akşener'den zehir zemberek sözler: Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir kadın cinayeti daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA