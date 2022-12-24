Bir kadın cinayeti daha

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde oturan 35 yaşındaki Kıymet Budak isimli kadın, silahla 2 el ateş edilerek vuruldu. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde kadının öldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili Kıymet Budak'ın eşi M.B. ve kayınbiraderi Ş.B. gözaltına alındı. Kıymet Budak'ın çay bahçesinde eşi ve kayınbiraderiyle birlikte otururken şizofren olduğu ileri sürülen kayınbiraderi Ş.B.'nin aniden kalkarak yengesine sarıldığı, yengesinin kendisini iteklemesi sonrası Ş.B.'nin silahını çıkarıp ateş ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Bu arada, Kocaeli'nde geçtiğimiz perşembe günü ayrıldığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Esma Nur Bakan (28) tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.