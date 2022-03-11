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Giriş Tarihi: 11.3.2022 19:03 Son Güncelleme: 11.3.2022 21:13

'Bir Kelime Bir İşlem’ yarışmasının şampiyonu belli oldu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
’Bir Kelime Bir İşlem’ yarışmasının şampiyonu belli oldu

Matematik programı Geogebra da kodlaması matematik öğretmeni Abuzer Kaygusuz tarafından organize edilen liseler arası 'Bir Kelime Bir İşlem' bilgi yarışmasının şampiyonu Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Edeb projesi kapsamında "Adıyaman'da Bir Kelime, Bir İşlem" yarışması Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Baştan sona oldukça çekişmeli geçen ve 11 Lisenin iştirak ettiği yarışmada Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Merkez Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi finale kalırken, finalde başarı gösteren Kahta İmam Hatip Lisesi okulu şampiyon oldu.

Yarışmaya katılan bütün okulları ve öğrencileri tebrik ettiğini dile getiren Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı; "Adıyaman'a göreve başladığım kısa süre içerisinde çok güzel bir etkinlikle karşılaşmam beni çok mutlu etti. Matematik programı Geogebra da kodlaması Matematik Öğretmeni Abuzer Kaygusuz tarafından organize edilen liseler arası Adıyaman' da Bir Kelime Bir İşlem bilgi yarışmasının finalinin heyecanını hep birlikte yaşadık. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Kahta Anadolu İmam Hatip Lisemiz şampiyon oldular tebrik ediyorum. İlimizde bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapan Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam hatip lisesi okul yönetimine ve yarışmayı organize eden Matematik öğretmenimiz Abuzer Kaygusuz'a ve yarışmaya iştirak eden bütün okullarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmanın birincisi ve ikincisine ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı verdi.

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'Bir Kelime Bir İşlem’ yarışmasının şampiyonu belli oldu
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