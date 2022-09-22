Haberler Yaşam Haberleri Bir kere sarıldılar, bir daha ellerini bırakmadı
Giriş Tarihi: 22.9.2022

Bir kere sarıldılar, bir daha ellerini bırakmadı

AA
Bir kere sarıldılar, bir daha ellerini bırakmadı
Konya'da yaşayan iki çocuk annesi Özlem Zafer (51), televizyon programında izlediği koruyucu aileden etkilenince eşiyle bu konuda araştırma yapmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl önce kalp krizi sonucu kocasını kaybeden Zafer, üniversite öğrencisi çocuklarının da teşvikiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru süreci olumlu sonuçlanan Zafer, üç yıl önce kardeşler 5 yaşındaki Zeynep ile 7 yaşındaki Ayşe'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Zafer, Ayşe ile Zeynep'in kendisi için bir şans olduğunu belirterek şunları anlattı:
İlk önce kapıdan baktılar. Kurum görevlisinin yanındaydılar. Çok mahcuptular. İlk önce Ayşe, sonra Zeynep yaklaştı. O an beni inanılmaz bir titreme aldı. O benim için bir doğum anıydı, anlatılmaz bir duyguydu. Bana, "Size bir defa sarılabilir miyiz?" dediler. O sarılmayla bir sevgi akışı olduğunu hissettim. Ufacıktılar ama onu hissettim, o sahneyi hiçbir zaman unutamayacağım.
Çocuklar ne zaman isterse bana sarılabiliyor. Elimde bir iş bile olsa bırakırım. Elim bulaşıklı olsa bile hemen birbirimize sarılırız. Bu özgürlük onlara daha çok güven veriyor. Bir çocuğun anne demesi kadar güzel bir şey yok. Onların bir gülümsemesi her şeye bedel. Ben onlarla çok mutlu olduğumu, iyileştiğimi, şifa bulduğumu biliyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Son dakika! Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir kere sarıldılar, bir daha ellerini bırakmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA