Bir kere sarıldılar, bir daha ellerini bırakmadı

Konya'da yaşayan iki çocuk annesi Özlem Zafer (51), televizyon programında izlediği koruyucu aileden etkilenince eşiyle bu konuda araştırma yapmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl önce kalp krizi sonucu kocasını kaybeden Zafer, üniversite öğrencisi çocuklarının da teşvikiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru süreci olumlu sonuçlanan Zafer, üç yıl önce kardeşler 5 yaşındaki Zeynep ile 7 yaşındaki Ayşe'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Zafer, Ayşe ile Zeynep'in kendisi için bir şans olduğunu belirterek şunları anlattı:İlk önce kapıdan baktılar. Kurum görevlisinin yanındaydılar. Çok mahcuptular. İlk önce Ayşe, sonra Zeynep yaklaştı. O an beni inanılmaz bir titreme aldı. O benim için bir doğum anıydı, anlatılmaz bir duyguydu. Bana, "Size bir defa sarılabilir miyiz?" dediler. O sarılmayla bir sevgi akışı olduğunu hissettim. Ufacıktılar ama onu hissettim, o sahneyi hiçbir zaman unutamayacağım.Çocuklar ne zaman isterse bana sarılabiliyor. Elimde bir iş bile olsa bırakırım. Elim bulaşıklı olsa bile hemen birbirimize sarılırız. Bu özgürlük onlara daha çok güven veriyor. Bir çocuğun anne demesi kadar güzel bir şey yok. Onların bir gülümsemesi her şeye bedel. Ben onlarla çok mutlu olduğumu, iyileştiğimi, şifa bulduğumu biliyorum.