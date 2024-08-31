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Giriş Tarihi: 31.8.2024 12:57 Son Güncelleme: 31.8.2024 13:29

Bir kilogram uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele operasyonları sürüyor. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını bir kilogram uyuşturucuyla suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bir kilogram uyuşturucuyla yakaladılar

Suçla mücadelede yoğun mesai harcayan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Silivri Kapı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adresi fiziki olarak takibe aldı. Adrese giriş ve ardından çıkış yapan F.A. isimli bir kişi durduruldu. Üzerinde iki parça halinde toplamda bir kilogram Marihuana maddesi ele geçirildi. Benzer suçlardan kaydı olan F.A. gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından adrese baskın düzenlendi. Yapılan aralamalarda şeffaf poşet içerisinde 3 gram gelen Marihuana maddesi, sekiz uyuşturucu hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 70 şeffaf ve kilitli poşet ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen F.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir kilogram uyuşturucuyla yakaladılar
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