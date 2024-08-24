Haberler Yaşam Haberleri Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
Giriş Tarihi: 24.8.2024 09:56 Son Güncelleme: 24.8.2024 10:12

Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Bir kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Cerrahpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. B.A. isimli bir kişi 15 uyuşturucu hapla söz konusu adrese girerken suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 915 gram Metamfetamin maddesi, 248 gram Marihuana maddesi ve yedi gram Kokain maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen B.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA