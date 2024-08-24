İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Cerrahpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. B.A. isimli bir kişi 15 uyuşturucu hapla söz konusu adrese girerken suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 915 gram Metamfetamin maddesi, 248 gram Marihuana maddesi ve yedi gram Kokain maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen B.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar