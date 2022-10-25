Haberler Yaşam Haberleri ‘Bir kızımızı kaybettik Özgecan yaşasın’
Giriş Tarihi: 26.10.2022

‘Bir kızımızı kaybettik Özgecan yaşasın’

İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin 1 yaşındaki bebekleri Özgecan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Tutuş çifti 2018 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Reyyan'ı da aynı hastalık nedeniyle kaybetmişti. Küçük Özgecan'ın tedavi ücretini karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bağış kampanyası başlatan baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın sağlıklı bir ömür için tedavi olabilme şansı her geçen gün azalıyor. Destekle Özgecan'a sağlıklı bir ömür sağlayabiliriz" diye konuştu.

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
‘Bir kızımızı kaybettik Özgecan yaşasın’

İstanbul'da yaşayan Serkan ve Hasibe Tutuş çifti Özgecan'ın doğum sonrası süreçteki hareketlerinden şüphelenerek kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Özgecan'a SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 820 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 820 binlik tedavi masrafının karşılanması için başlatılan kampanya halen sürüyor.

YARDIMSEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORLAR

Minik Özgecan'ın tedavi olabilmesi için oldukça az zamanı kaldığını belirten aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Özgecan Tutuş'un ailesi, bebeklerinin yurtdışında tek dozu 1,820 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor.

DURUMU KRİTİK

Baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor" dedi.

BU İKİNCİ ACI

Tutuş çifti 2018 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Reyyan'ı da aynı hastalık nedeniyle kaybetmişti. Serkan Tutuş yaşadıklarını, "İkinci kez yüreğimize ateş düştü. Kalbimde hissettiğim ızdırabı anlatmaya kelimeler yetmez" sözleriyle anlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak? İşte o tarih!
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
SON DAKİKA | Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç'tan acı haber...
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Son dakika: CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir kızımızı kaybettik Özgecan yaşasın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA