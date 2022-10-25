‘Bir kızımızı kaybettik Özgecan yaşasın’

İstanbul'da yaşayan Serkan ve Hasibe Tutuş çifti Özgecan'ın doğum sonrası süreçteki hareketlerinden şüphelenerek kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Özgecan'a SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 820 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 820 binlik tedavi masrafının karşılanması için başlatılan kampanya halen sürüyor.

YARDIMSEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORLAR

Minik Özgecan'ın tedavi olabilmesi için oldukça az zamanı kaldığını belirten aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Özgecan Tutuş'un ailesi, bebeklerinin yurtdışında tek dozu 1,820 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor.

DURUMU KRİTİK

Baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor" dedi.

BU İKİNCİ ACI

Tutuş çifti 2018 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Reyyan'ı da aynı hastalık nedeniyle kaybetmişti. Serkan Tutuş yaşadıklarını, "İkinci kez yüreğimize ateş düştü. Kalbimde hissettiğim ızdırabı anlatmaya kelimeler yetmez" sözleriyle anlattı.