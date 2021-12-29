Bir köpek saldırısı daha! Aksaray’da 6 yaşındaki Fevvaz dehşeti yaşadı! Kafasından ve karnından...

Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Fevvaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi.