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Giriş Tarihi: 29.12.2021 19:26 Son Güncelleme: 29.12.2021 19:43

Bir köpek saldırısı daha! Aksaray'da 6 yaşındaki Fevvaz dehşeti yaşadı! Kafasından ve karnından...

DHA
Bir köpek saldırısı daha! Aksaray’da 6 yaşındaki Fevvaz dehşeti yaşadı! Kafasından ve karnından...

Bir köpek saldırısı haberi de Aksaray'dan geldi. Suriye uyruklu Neof İdris, köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırılıp, başından ve karnından ısırarak dehşeti yaşattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Somuncu Baba Mahallesinde meydana geldi.

KAFASINDAN VE KARNINDAN ISIRDI

Neof İdris, yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek minik Fevvaz'a saldırıp, başı ve karnından ısırdı.

Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Fevvaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi.


Olayı anlatan dayı Neof İdris, "Köpeğimize et verirken başka başı boş köpek yeğenime saldırdı. Hemen müdahale edip kurtardım. Bu esnada kafasından ve karnından ısırdı" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bir köpek saldırısı daha! Aksaray'da 6 yaşındaki Fevvaz dehşeti yaşadı! Kafasından ve karnından...
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