Bir Küçük Günışığı son bölüm izle: Bir Küçük Günışığı 6.bölüm full izle ATV’de

Elif ise Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir. Her şeye rağmen Güneş için sağlam durmaya, ona bu felaketi sezdirmemeye çalışır ama Güneş evsiz kalacaklarını anlar. Güneş seçimini çoktan yapmıştır. Güneş'in evi, Elif'tir artık. Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar. Bu sırada Dila da boş durmaz, Fırat'la Ümran'ı karşı karşıya getirmeyi başarır.