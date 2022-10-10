Bir Küçük Günışığı son bölüm izle: Bir Küçük Günışığı 6.bölüm full izle ATV’de

Bir Küçük Günışığı son bölüm şu an itibariyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin son bölümünde heyecan üst seviyelere çıkarken dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte Bir Küçük Günışığı yeni bölüm izle ekranı
Aşağıda yer alan linke tıklayarak dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz. Dizinin tamamı yayınlanınca son bölüm ekranı aktif olacaktır.
BİR KÜÇÜK GÜNIŞIĞI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Evim Sensin"
Dila ve Ümran arasındaki savaş artık ölümcüldür, birinin canına mal olmadan Fırat bir şeyler yapmalıdır. Ancak Fırat hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, buzdağının görünmeyen bir yüzü daha olduğunu bilecek kadar tanır ailesini.
Elif ise Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir. Her şeye rağmen Güneş için sağlam durmaya, ona bu felaketi sezdirmemeye çalışır ama Güneş evsiz kalacaklarını anlar. Güneş seçimini çoktan yapmıştır. Güneş'in evi, Elif'tir artık. Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar. Bu sırada Dila da boş durmaz, Fırat'la Ümran'ı karşı karşıya getirmeyi başarır.