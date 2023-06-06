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Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:28 Son Güncelleme: 6.6.2023 10:42

Bir küfür yüzünden 8’i polis 12 kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir çorbacıda ‘küfür’ nedeniyle çakan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla, olaya müdahale eden 8 polis memuru da mukavemet nedeniyle darp sonucu yaralandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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Bir küfür yüzünden 8’i polis 12 kişi yaralandı

Olay, 4 Haziran gecesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıda gerçekleşti. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis, Sadettin Keskin (29), Mehmet Ülker (43), İlker Taban (29) ve Özkan Taban'ı (33) silahla vurularak yaralanmış halde buldu. Olaya müdahale eden ekiplere de yaralı yakınları saldırdı. Çıkan arbede de 8 polis memuru yaralandı.

KÜFÜR YÜZÜNDEN 12 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren Durmuş Başaran (36), Emrah Taban (36), Gökhan Özkaplan ve olayın failleri olduğu tespit edilen Çağlar Budaklıoğlu ve iş yeri sahibi Aydın Özkoruk (43) gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada silahla vurulanların alkollü bir şekilde çorbacıya geldikleri, iş yerinde küfürlü konuştukların için uyarıldıkları ancak konuşmalarına devam etmeleri üzerine çıkan tartışmada iş yeri çalışanı Çağlar Budaklıoğlu tarafından vuruldukları anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş Başaran, Emrah Taban, Gökhan Özkaplan, Çağlar Budaklioğlu tutuklanırken, Aydın Özkoruk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bir küfür yüzünden 8’i polis 12 kişi yaralandı
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