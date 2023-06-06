Bir küfür yüzünden 8’i polis 12 kişi yaralandı

Olay, 4 Haziran gecesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıda gerçekleşti. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis, Sadettin Keskin (29), Mehmet Ülker (43), İlker Taban (29) ve Özkan Taban'ı (33) silahla vurularak yaralanmış halde buldu. Olaya müdahale eden ekiplere de yaralı yakınları saldırdı. Çıkan arbede de 8 polis memuru yaralandı.