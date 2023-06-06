Bir küfür yüzünden 8’i polis 12 kişi yaralandı

Olay, 4 Haziran gecesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıda gerçekleşti. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis, Sadettin Keskin (29), Mehmet Ülker (43), İlker Taban (29) ve Özkan Taban'ı (33) silahla vurularak yaralanmış halde buldu. Olaya müdahale eden ekiplere de yaralı yakınları saldırdı. Çıkan arbede de 8 polis memuru yaralandı.
KÜFÜR YÜZÜNDEN 12 KİŞİ YARALANDI
Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren Durmuş Başaran (36), Emrah Taban (36), Gökhan Özkaplan ve olayın failleri olduğu tespit edilen Çağlar Budaklıoğlu ve iş yeri sahibi Aydın Özkoruk (43) gözaltına alındı.