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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:29 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:33

Bir kütüphaneden çok öte!

ABBAS ÇAKAR
Bir kütüphaneden çok öte!

Kocaeli Başiskele İlçesinde, çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla hizmete açılan Çocuk Kütüphanesi, bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik ve atölye çalışmaları ile hem öğretip hem de eğlendiriyor.

Kocaeli Başiskele İlçesinde açılan ve binlerce çocuk kitaplarıyla ilçenin her kesiminden minik kitapseverleri ağırlayan Başiskele'nin ilk çocuk kütüphanesi, minik kitapseverlere kitap okumanın yanı sıra çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmalarında bulunma imkânı sağlıyor.

Çocuklar bu etkinlikler sayesinden hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Öğretmenleri rehberliğinde Başiskele Çocuk Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, kitap okuma etkinliği yaptıktan sonra, el beceri, ince motor, ölçme ve değerlendirme gelişimleri için çeşitli etkinliklerde de bulunma fırsatı yakalıyor. Keyifli ve unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, Çocuk Kütüphanesi'nden faydalı bilgi ve deneyimlerle ayrılıyor.

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Bir kütüphaneden çok öte!
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