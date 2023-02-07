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Giriş Tarihi: 7.2.2023 14:26 Son Güncelleme: 7.2.2023 14:39

Bir liralık madeni paraya gözaltı... 18 taraftara bir yıl maç yasak...

Galatasaray-Trabzonspor maçında sahaya yabancı madde atan ve taşkınlık yapan 18 taraftara işlem yapıldı. İkinci Yardımcı Hakem Ekrem Kan'ın başına isabet eden bir liralık madeni parayı atan ve İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan taraftarın da aralarında olduğu 18 taraftar bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.

Emir SOMER Emir SOMER
Bir liralık madeni paraya gözaltı... 18 taraftara bir yıl maç yasak...

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftası'nda Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'u konuk etti ve müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray taraftarları alındığı için İstanbul'daki maçta da Trabzonspor taraftarları için iki bin 200 kişilik yer ayrıldı. Trabzonspor taraftarları misafir seyirci tribününde yerini alırken, hava koşullarına karşın güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu. Maçta toplam üç bin polis ve bin 500 Özel Güvenlik Görevlisi görevlendirildi.

MADDESİ "MÜSABAKA DÜZENİNİ BOZMAK"

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; 18 taraftara yasal işlem yaptı. Sahaya yabancı madde atan ve taşkınlık yapan toplam 18 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle "Müsabaka Düzenini Bozmak" maddesinden yasal işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Karşılaşmanın İkinci Yardımcı Hakemi Ekrem Kan'ın başına isabet eden yabancı maddeyi atan ve İstanbul Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan taraftara da işlem yapıldığı ve söz konusu taraftarlara bir yıl boyunca spor müsabakalarına giriş yasağı konulduğu ifade edildi. Ekrem Kan'ın başına isabet eden yabancı maddenin bir liralık madeni para olduğu öğrenildi. Söz konusu taraftarlar takımlarının bütün maçlarından önce ve ikinci yarıları başlarken ikamet adreslerine en yakın karakollara giderek imza verecek.

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Bir liralık madeni paraya gözaltı... 18 taraftara bir yıl maç yasak...
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