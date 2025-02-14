6 Şubat depreminde 2 gün sonra enkaz altından kurtarılan ancak 3 aylık bebeklerini kaybeden Tütüncüoğlu çifti, genç kadının memleketi Kocaeli'ne yerleşerek çiçekçi dükkânı açıp yeni bir hayat kurdu. 9 ay önce bir kez daha annelik sevincini yaşayan Elif Gözde Tütüncüoğlu, "Bir melek gitti, bir melek geldi. Bebeğimiz bize en güzel Sevgililer Günü hediyesi oldu" dedi.

EVLAT SAHİBİ OLDULAR

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminde, Elif Gözde ve Ogün Tütüncüoğlu çiftinin yaşadığı Hatay Antakya'daki Emek Apartmanı da yerle bir oldu. Genç çift 10 kişinin hayatını kaybettiği o apartmanın enkazından 2 gün sonra sağ kurtarıldı. Ancak 3 aylık bebekleri Tan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. Çift, depremin ardından Elif Gözde Tütüncüoğlu'nun memleketi Kocaeli İzmit'e yerleşip, çiçekçi dükkânı açtı. 6 yıllık evli olan çift, çiçeklerle yaşamı yeniden kucaklarken, Elif Gözde 9 ay önce ikinci kez anne oldu. Genç çiftin mutlu giden evlilikleri, Levent adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almasıyla bir kat daha arttı.

EN GÜZEL HEDİYE

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın acı günü dün gibi hatırlayan Elif Gözde Tütüncüoğlu, duygularını SABAH ile paylaştı: "Eşimle kendimize burada yeni bir düzen kurup hayata yeniden başladık. İkinci kez anne-baba olunca, mutluluğumuz bir kat daha arttı. Bir melek gitti, bir melek geldi. Bebeğimiz bize en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi oldu. Yeniden hayata başladık" dedi.