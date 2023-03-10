Bir melek mucizesi

Asrın fekatinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi yıkımı en fazla yaşayan yerlerden oldu. Soğucak Köyü'nde bulunan 80 evden 75'i depremde yerle bir oldu. Soğucak Köyü'nde enkaz altında kalan Özdemir ailesinden geriye ise baba Hakan ve 6 yaşındaki kızı Melek kaldı. Baba Özdemir yaşadığı kâbus dolu anları SABAH'a anlattı:Ailece evin önündeki bahçedeydik. Eşim ve çocuklarım öğle yemeği için eve girdi. Ben de işlerimi halledip girecektim. Ancak 1.5 dakika sonra depremle birlikte iki katlı ev yerle bir oldu. Hepsi enkaz altında kaldı. Enkazdan eşim Sultan ile oğullarım Hilmi (9) ve Hanifi'nin (8 aylık) cesetlerini çıkardık. Yaşam üçgeninde kalan kızım Melek'i (6) ise canlı olarak kurtardık. Ailemden geriye sadece Melek'im kaldı.17 Ağustos 1999'de Gölcük depreminin yaşandığı dönemde Edirne'de askerdim. Gölcük depremiyle birlikte birliğimizi bölgeye sevk ettiler. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından canlı kurtarmıştım. Bu depremde o kız çocuğuyla aynı yaşlarda olan kızım Melek enkazdan sağ çıktı. Belki de Rabbim kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana Melek'imi bağışladı. Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Artık baba-kız yaşama birlikte tutunacağız. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Kayseri'de KYK yurtlarına yerleştirildik. Kızımın depremde bacağı kırıldı. Onun tedavisi sürüyor. Burada tüm ihtiyaçlarımızla ilgileniliyor.