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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Bir merakla başladı dünya ikincisi oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bir merakla başladı dünya ikincisi oldu

Konya’da merak edip halter salonuna giden Medine Bilicier, Polonya’daki Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldu

Konya'da yaşayan Medine Bilicier, 4 yıl önce yüzme kursuna giderken önünden geçtiği halter salonunu merak edip içeriye girince, hayatı da o günden itibaren değişti. Hocasının, fiziğinin uygun olduğunu söylemesi üzerine haltere yönelen Bilicier, önce Polonya'nın Ciechanow kentinde düzenlenen U17 ve Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası'nda 49 kiloda yarışarak, koparmada 71 kiloda gümüş, silkmede 91 kiloda gümüş ve toplamda 162 kilo ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

DÜNYA İKİNCİSİ
Ardından hayali olan dünya şampiyonluğu için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Bilicier, koparmada 72 kilo ile dördüncü, silkmede 93 kilo ile altın madalya alarak toplamda 165 kilo ile dünya ikinciliği elde etti.

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Bir merakla başladı dünya ikincisi oldu
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