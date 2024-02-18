Bir mesajla hayatı karardı! Her şey 13 saniyede oldu

"13 SANİYEDE 492 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Kendisine bankadan geldiği söylenen mesajı tıklayarak onaylamasının ardından 13 saniyede hesabından 492 bin TL çekildiğini belirten Saadettin K., "Bankadan arıyoruz hesabınızı patlatmak istiyorlar size attığımız mesajı tıklayın. Bende arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim hesabımdaki 492 bin TL'nin, çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede banka hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler" dedi.

"ANNE BABA ADIMA KADAR KİMLİK BİLGİLERİMİ BİLMESİ BENİ İKNA ETTİ"

Telefonla arayan dolandırıcının kimlik bilgilerini bire bir bilmesinin kendisini ikna ettiğini söyleyen Saadettin K., "Telefonda beni ikna etmelerinin en büyük nedeni, anne-baba adıma kadar her şeyi bire bir bana söylemeleri oldu. Sonra telefona baktığımda zaten numara 444'lü olması da bankadan arandığımı düşünmeme neden oldu. Dolandırıldığımı öğrenince hemen savcılığa gidip şikayetçi oldum." diye konuştu.