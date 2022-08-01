Bir minibüs bankaya, bir otomobil Marmaray hattına girdi

Kağıthane'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girerken aynı gün Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü de bariyerleri aşıp Marmaray hattına girdi. Her iki kazada da ölen yada yaralanan olmadı.
İlk ilginç kaza Kağıthane'de gece saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.
ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ
Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
KADIKÖY'DE OTOMOBİL MARMARAY HATTINA GİRDİ
İkinci ilginç kaza ise akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu'nun bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.