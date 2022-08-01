Bir minibüs bankaya, bir otomobil Marmaray hattına girdi

KADIKÖY'DE OTOMOBİL MARMARAY HATTINA GİRDİ

İkinci ilginç kaza ise akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu'nun bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.