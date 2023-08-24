Bir motosiklet kazasıyla hayatı alt üst oldu

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde 25 Temmuz gecesi çiçekçi dükkanını kapatarak motosikletiyle evine dönen 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Cenk Kurnaz, motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yol üstündeki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre yola savrulan Kurnaz'ın sağ bacağı dirsekten koptu. O sırada yoldan geçen bir vatandaş Kurnaz'ın kopan bacağına dirsek üstüne bir kemer ile turnike yaparak kan akışını azalttı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve Jandarma sevk edildi.

Ambulansa KTÜ Farabi hastanesine getirilen Kurnaz, hastanenin acil servisinde tedaviye alınarak ilk müdahale olarak kopan sağ bacağı kesilerek ampute edildi. Yapılan tetkiklerde ise kazada kalça kemiği kırıldığı ve mesanesinin zarar gördüğü tespit edildi. Yaklaşık bir ay anestezi yoğun bakımda tedavi gören Kurnaz'ın ampute edilen bacağı 3 kez enfeksiyon nedeniyle ameliyatla temizlendi. Kırılan leğen kemiğine ise ilk olarak (asetebulum pelvis cerrahisi) ameliyatı yapıldı, daha sonra ise başka bir operasyon ile bacağına plak takıldı. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi gören ve kreatini düşen Kurnaz 3 kez ise diyalize girdi. Yoğun bakım ünitesinde yüksek antibiyotik tedavisiyle sağlığına kavuşan Kurnaz, tedavi ve kontrolünün devamı için servise çıkartıldı.

Yaşadığı kaza sonrası yoğun tedavinin ardından servise alınan Cenk Kurnaz yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Kurnaz, "25 yıldır çiçekçilik işi yapıyorum. O gece çiçekçi dükkânımı kapatıp motosikletimle eve gidiyordum. Bir anda kontrolümü kaybederek yol üzerinde bulunan bariyere çarptım. Yere savrulduktan sonra bacağımı hissetmiyordum. Gözlerim kararmaya başladı. O sırada bir kişinin bacağıma birş eyler yaptığını görebildim. 3 gün sonra gözümü hastanede açtım. Yaşadığım kaza sonrası yaklaşık 1 ay yoğun bakımda enfeksiyon nedeniyle yüksek antibiyotik tedavisi gördüm. Toplamda ise 6 ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda tedavi görürken geceler boyu yoğun bakımdan çıkabilir miyim aileme, sevdiklerime kavuşabilecek miyim diye çok düşündüm. Günlerce kesilen bacağımda ve leğen kemiklerimdeki şiddetli ağrılarla yaşadım. Doktorlarımızın sayesinde gelişen teknoloji sonucu müthiş tedavisi sayesinde Allah'ıma şükürler olsun sağlığıma kavuştum.Allah beni eşime ve çocuklarıma bağışladı. Allah onlardan razı olsun. Bu bana aileme ve çocuklarıma tekrar kavuşmamda Allah'ımın verdiği bir mucizedir" dedi.

Doktor Öğretim Görevlisi Muhammet Kalkışım ise, "26 Temmuz 2023 tarihinde motosiklet kazası sonrası hastaya acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından kalp damar cerrahisi ve ortopedi ekibi tarafından acil ameliyata alındı. Yaralanma şiddetini yüksek enerjili olması ve onarılacak düzeyde bir uzuvun kalmaması nedeniyle hastanın genel durumu da göz önüne alınarak diz üstü seviyeden amputasyon işlemi gerçekleştirildi. Ayni seansta pelvis kemiği (Leğen kemiği) dıştan tespit koyularak ilk cerrahi işlemi tamamlandı. Entübe şekilde yoğun bakımda takip edilen hastamız 4, 8 ve 11 Ağustos tarihlerinde ise enfeksiyon nedeniyle 3 kez ameliyata alınarak bacağına yıkama ve debridman işlemi uygulandı. Son olarak 18 Ağustos'ta ise (pelvis kemiği) karından açılan insizyonla plak ile kemik tespiti uygulandı. Ayni seansta Üroloji ekibi tarafından idrar kesesi onarımı uygulandı. Yoğun bakımda takiplerinde genel durumu toparlayan enfeksiyon değerleri gerileyen hasta makineden ayrılarak servise alınıp takiplerine devam ediliyor" diye konuştu.