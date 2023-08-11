Haberler Yaşam Haberleri Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?
Giriş Tarihi: 11.8.2023 00:04 Son Güncelleme: 11.8.2023 00:05

Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (10 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?



SEÇENEKLER

A-Mandela etkisi
B- Kelebek etkisi
C- Garcia etkisi
D- Plasebo etkisi


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Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?
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