"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?