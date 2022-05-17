‘Bir Ordulu sana âşık’ sözü, cinayet işletti

İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat bekçiliği yapan evli ve 2 çocuk babası Adem Tan (66), 12 Mayıs'ta kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Tan'ın hurdacı arkadaşı Ümit G. ve dini nikâhlı eşi Necla T.'den şüphelendi. Hurdacı çiftin kaldığı barakanın çevresinde arama yapan polis, 14 Mayıs'ta, Tan'ın cesedini ormanlık alanda buldu. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden hurdacı çift, 15 Mayıs günü tutuklandı.Cinayetin detaylarına ise SABAH ulaştı. İddiaya göre Adem Tan, evlerine gidip geldiği ve ailece görüştüğü Ümit G.'nin dini nikâhlı eşi Necla T.'ye "Bir Ordulu var sana âşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum" diyerek üstü kapalı şekilde teklifte bulunmaya başladı. Adem Tan'ın Ordulu olduğunu bilen ve kendisini kastettiğini anlayan Necla T., durumdan rahatsız olsa da eşine anlatamadı.Olaydan önce Ümit G., arkadaşı Adem Tan'ı yemeğe davet etmek istedi. Bunun üzerine Necla T., yaşananları anlatarak yemeğe davet etmemesini söyledi. Bu duruma sinirlenen Ümit G. ise Tan'ı öldürmeye karar verdi. Plan yapan çift, Adem Tan'ı yemeğe davet etti. Yemekte olayı gündeme getiren Ümit G., Adem Tan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma ise yumruklu kavgaya dönüştü.Arbede esnasında Necla T., Tan'ın başına keserle vurdu. Necla T. panikle kaçarken, Ümit G. de kanlar içinde yerde yatan Tan'ı öldürdü. Cesedi battaniyeye sarıp yakan çift, ardından vahşi hayvanların parçalaması için ormanlık alana attı.