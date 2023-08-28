Bir otomobilde çıkan yangın park halindeki 5 aracı yaktı

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde 10.30 sıralarında meydana gelen yangında 5 aracın yandığı yangının başladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motor kısmından dumanların çıktığı bir cipin park halindeki araçların arasına girdiği ve sürücüsünün sağa sola koşuşturduğu görüldü. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler park halindeki diğer otomobillere de sıçrayıp 5 aracın hasar görmesine yangında 3 araçın ise kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.