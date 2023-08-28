Haberler Yaşam Haberleri Bir otomobilde çıkan yangın park halindeki 5 aracı yaktı
Giriş Tarihi: 28.8.2023 15:24 Son Güncelleme: 28.8.2023 15:35

Bir otomobilde çıkan yangın park halindeki 5 aracı yaktı

İstanbul Sarıyer'de Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde motorundan duman çıkan bir aracın park halindeki araçların arasına girip alev alması sonucu 5 araç yanarak zarar gördü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bir otomobilde çıkan yangın park halindeki 5 aracı yaktı

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde 10.30 sıralarında meydana gelen yangında 5 aracın yandığı yangının başladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motor kısmından dumanların çıktığı bir cipin park halindeki araçların arasına girdiği ve sürücüsünün sağa sola koşuşturduğu görüldü. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler park halindeki diğer otomobillere de sıçrayıp 5 aracın hasar görmesine yangında 3 araçın ise kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

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Bir otomobilde çıkan yangın park halindeki 5 aracı yaktı
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