Bir otomobile çarptı, bir başkasının üzerine devrildi

Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İlker D. idaresindeki kamyon, girmiş olduğu kavşakta virajı alırken, Ahmet E. idaresindeki otomobile çarptı. Ardından kontrolden çıkarak bir kereste atölyesinin bahçesine devrildi. Kazada, bahçede park halinde bulunan otomobilde devrilen kamyonetin altında kalarak hasar gördü.



Kaza esnasında okula giden öğrencilerde, üzerlerine gelen kamyonetten kaçarak kurtuldu. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 3 araçta hasar gördü. Polis, kazaya karışan araçları yoldan kaldırdıktan sonra, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.