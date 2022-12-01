Bir sahte doktor da Erzincan’da yakalandı

VAN'da beyin kanaması geçiren ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta için, İstanbul'daki bir firma tarafından özel ambulans gönderildi. Bu ambulansa konulan hasta, İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda ambulansı durduran narkotik ekipleri, aracı kontrol etti. Ambulansta hastaya üzerinde doktor önlüğüyle refakat eden Osman Ç. ise kendini "Çocuk doktoru" olarak tanıttı. Polisler doktor kimliğini sorduğunda ise kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu söyledi. Polisler, hareketlerinden şüphelendikleri Osman Ç.'nin doktor değil, tıbbi sekreterlik mezunu olduğunu belirledi. İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığını, bazı hastalara para karşılığı reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım" dediği öğrenildi. Osman Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanın bulunduğu ambulans ise İstanbul'a gönderildi.