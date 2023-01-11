Bir sahte fizyoterapist daha ifşa oldu

İstanbul Beşiktaş'ta sağlık kuruluşu statüsünde bulunmadığı halde işyerinde sağlık beyanlarında bulunarak hizmet verdiği belirlenen kişiyle ilgili inceleme başlatıldı. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbarı sonucunda yapılan incelemede işyerinin, fizyoterapistlerin alanında olması gereken faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca incelemelerde işletmenin henüz ruhsatının alınmadığı ve Rukiye Y.'nin diplomasının bulunmadığı belirlendi. Rukiye Y. hakkında iddianame düzenlendi. Rukiye Y., 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.