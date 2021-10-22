Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir süre önce eşinden ayrılan kişi evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:17

Bir süre önce eşinden ayrılan kişi evinde ölü bulundu

DHA
Bir süre önce eşinden ayrılan kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılan Hacı Doğan(45), evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan ve eşinden ayrılarak Ereğli'ye yerleşen Hacı Doğan'dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, Doğan'ı koltuğunda başından vurulmuş olarak buldu. Doğan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.Doğan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir süre önce eşinden ayrılan kişi evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA