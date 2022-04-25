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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:07

Bir süredir haber alınamıyordu! Korkunç halde bulundu...

İHA
Bir süredir haber alınamıyordu! Korkunç halde bulundu...

Konya'da bir süredir haber alınamayan kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüpheleri tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Konya'da bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve çilingir sevk edildi. Kapının zile basılmasına rağmen açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, Irodakhon Djuraboeva'yı yerde kanlar içerisinde buldu.

Bunun üzerine adrese sağlık görevlileri çağrıldı. Polisin ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede bıçaklandığı tespit edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemelerin ardından Irodakhon Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüpheleri tespit etmek için çalışma başlattı.

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Bir süredir haber alınamıyordu! Korkunç halde bulundu...
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