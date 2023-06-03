Bir tarih yeniden yaşatıldı! Marmara Denizi’nden Uluabat Gölü’ne yüzerek geldi

Uluabat Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Uluabat (Karadere) deresinde yaklaşık 80 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Uzun yıllar önce Bursa ile İstanbul arasında su yolu ile yapılan ticaret kanallardaki sığlaşmalar nedeniyle son bulmuş ve 80 yıldır bu kanallar kullanılamamıştı. Gölyazı ilçesi Turizm Yaşatma ve İşletme Kooperatifinin İstanbul'da bir firmaya verdiği gezi teknesi siparişi ile uzun yıllar sonra bir ilk yaşandı. İmalatı tamamlanan tekne, firma tarafından Haliç'e indirildi. Haliç'ten hareket eden tekne adaları geçtikten sonra İmralı Adası yakınlarından Karacabe'in Boğazdere ilçesi kıyılarına geldi. Uluabat Gölü'nden Marmara Denizi'ne dökülen Uluabat deresine giren tekne zorlu bir yolculuğun ardından 3 gün sonra Uluabat Gölü'neulaştı.

KILAVUZ KAPTAN KULLANILDI

Sultan kayıklarının üreticisi Harun Şahin, kapanan kanalların kepçe ve vinç yardımları ile açıldığını ifade ederek, "Gölyazı Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi üyeleri, muhtarımız İbrahim Şahin ve vatandaşlarla iş birliğiyle yaptık. En son 70-80 yıl önce buraya Marmara Denizi'nden tekne yüzerek gelmiş. Buradan yükünü almış, gitmiş. 'Bu tarihi tekrar yaşatalım. Bu hattı, bu kanalı tekrar açalım' istedik. Biz de çarşamba gecesi yola çıktık. İstanbul Boğazı'nı geçtik. Adalar'ın yanından İmralı Adası'nın alt kısmından Uluabat Deresi'nin denizle birleştiği yere giriş yaptık. Orada bir kılavuz kaptan yanımıza geldi, derin ve sığ yerleri göstermek için. Kılavuz kaptanla beraber yola çıktık. Derenin içerisine girdikten sonra adeta bir cennet. Kuş sesleri, ördek sesleri, sazlıklar, orman harikaydı. Avrupa'da, İngiltere'de kanal turları yapıyorlar ya inanın onlardan daha doğal ve daha eşsiz bir manzarayla karşılaştık" diye konuştu.

"İSTANBULTAN YAT İLE KAYAK YAPMAYA GELİNEBİLİR"

İstanbul'dan yola çıkan bir yat veya teknenin denizden gelip, Uluabat Gölüne ulaşabileceğinin altını çizen Harun Şahin, "Buradan Longoz Ormanlarının kenarından, nilüfer çiçeklerini, ördekleri, doğa sesini, kuş sesini duyarak Gölyazı'ya, su yoluyla gelinebilir. Biz bunu göstermek istedik. İstanbullular teknesini demirleyip, buradan Uludağ'a gidip kayağını yapabilir. Müthiş bir turizm potansiyeli. Biz bunu niye yaptık? Gölyazı'nın ve Bursa'nın turizm potansiyelinin gelişmesi için yaptık. Eskişehir'deki gibi bir tane bent yapılsa, gemi asansörü, tekne asansörü yapılsa, burada 12 ay müthiş bir yat potansiyeli olur, gezi potansiyeli olur. Müthiş bir destinasyon olur" dedi.