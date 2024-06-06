Bir telefonla 7 milyon kaptırdı

İstanbul'da telefonla aradıkları 85 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadından 7 milyon lira aldı. Bakırköy'de ikamet eden Z.D.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek konuşmaya başladı. Yaşlı kadına, "Terör örgütüne operasyon yapacağız, operasyona sizin de adınız karışmış. Biz operasyonu yapana kadar evinizde ne kadar değerli ziynet eşyası ya da para varsa teslim almamız gerekiyor" dedi.Bu söylenenlere inanan yaşlı kadın, eve gelen sahte polise tam 7 milyon lirayı elleriyle teslim etti. Dolandırıcı, parayı alıp arkasına bile bakmadan kayıplara karıştı. Bir süre sonra yakınlarıyla irtibata geçen yaşlı kadın, dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera güvenlik kamerası görüntülerinden sahte polisin izine ulaştı. Görüntülerde parayı aldıktan sonra kıyafet değiştirdiği de saptanan şüpheli B.N.T.'nin (27) 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.