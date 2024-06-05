Bir telefonla 7 milyon lira kaptırdı... 85 yaşındaki kadın paraları elleriyle teslim etti

Bakırköy'de ikamet eden 85 yaşındaki Z.D.'yi telefonla arayan bir kişi kendisinin polis olduğunu söyleyerek konuşmaya başladı. Telefonda yaşlı kadına terör örgütüne operasyon yapacağız operasyonda sizinde adınız karışmış.
Biz operasyonu yapana kadar evinizde ne kadar değerli ziynet eşyası ya da para varsa teslim almamız gerekiyor dedi. Bu söylenenlere inanan yaşlı kadın eve gelen sahte polise tam 7 milyon lirayı elleriyle teslim etti.
PARAYI ALINCA KILIĞINI DEĞİŞTİRMİŞ
Hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden sahte polisin izini buldu.
Şüphelinin yaşlı kadınla sokakta buluşup içi para dolu çantayı aldıktan sonra bir ara tenha yerde kılık kıyafetini değiştirdiği tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli kıyafetini değiştirip yoluna devam ediyor.
Dolandırıcılık Büro ekiplerince adım adım izlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.