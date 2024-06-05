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Giriş Tarihi: 5.6.2024 09:36 Son Güncelleme: 5.6.2024 09:37

Bir telefonla 7 milyon lira kaptırdı... 85 yaşındaki kadın paraları elleriyle teslim etti

İstanbul’da telefonla aradıkları 85 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadından 7 milyon lira aldı. Evdeki tüm değerli ziynet ve paraları dolandırıcılara elleriyle teslim eden yaşlı kadının şikayetiyle Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro şüpheli B.N.T.’yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bir telefonla 7 milyon lira kaptırdı... 85 yaşındaki kadın paraları elleriyle teslim etti

Bakırköy'de ikamet eden 85 yaşındaki Z.D.'yi telefonla arayan bir kişi kendisinin polis olduğunu söyleyerek konuşmaya başladı. Telefonda yaşlı kadına terör örgütüne operasyon yapacağız operasyonda sizinde adınız karışmış.

Biz operasyonu yapana kadar evinizde ne kadar değerli ziynet eşyası ya da para varsa teslim almamız gerekiyor dedi. Bu söylenenlere inanan yaşlı kadın eve gelen sahte polise tam 7 milyon lirayı elleriyle teslim etti.

Dolandırıcı parayı alıp arkasına bile bakmadan kayıplara karıştı. Bir süre sonra yakınlarıyla irtibata geçen yaşlı kadın, dolandırıldığını anladı.

PARAYI ALINCA KILIĞINI DEĞİŞTİRMİŞ

Hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden sahte polisin izini buldu.

Şüphelinin yaşlı kadınla sokakta buluşup içi para dolu çantayı aldıktan sonra bir ara tenha yerde kılık kıyafetini değiştirdiği tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli kıyafetini değiştirip yoluna devam ediyor.

Dolandırıcılık Büro ekiplerince adım adım izlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden 5 suç kaydı olan 27 yaşındaki B.N.T. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bir telefonla 7 milyon lira kaptırdı... 85 yaşındaki kadın paraları elleriyle teslim etti
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