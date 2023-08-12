Bir telefonla 8 milyonluk vurgun

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada mağdur K.A.S.'nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü.