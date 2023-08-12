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Giriş Tarihi: 12.8.2023 11:19

Bir telefonla 8 milyonluk vurgun

İstanbul’da Eyüpsultan’da yabancı uyruklu iş adamı K.A.S.’yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp evinde bulunan nakit para ve ziynet eşyalarını istedi. Dolandırıcılara inan iş adamı tam 8 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını onlara elleriyle teslim etti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bir telefonla 8 milyonluk vurgun

Eyüpsultan'da polise başvuran yabancı uyruklu K.A.S. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Mağdur K.A.S. "Beni telefonla aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler.

Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada mağdur K.A.S.'nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt'ta mağdur B.U.'ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir telefonla 8 milyonluk vurgun
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