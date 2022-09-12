Bir tıkla 103 bin lira kaptırdı

Tekirdağ Çerkezköy'de uzun yıllar avukatlık yapan ve bir süredir şeker hastalığı yüzünden evden çıkamayan Ayhan Karabal (69), sosyal medya hesabı üzerinden gördüğü özel bir bankanın 'düşük faizli 3 ay ertelemeli kredi' reklamını tıkladı. Kişisel bilgilerini dolduran avukat Karabal, hemen ardından telefondan arandı. Ne kadar kredi kullanmak istediğini soran kişiye, 20 bin TL kredi kullanmak istediğini söyleyen Karabal 0850'li numaradan aranınca işlemi onayladı. Karabal'ın adına 46 bin TL ve 42 bin 500 TL ve 14 bin 500 TL olmak üzere toplam 103 bin kredi çekilerek 2 ayrı hesaba gönderilmesi üzerine, hesap hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri devreye girdi. Karabal'ın dolandırıldığı ortaya çıktı. Meslektaşları yardımıyla şikayette bulunan Karabal, "Ben yandım başkası yanmasın. Ben 5 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Her ay 5 bin 300 TL taksit ödeyeceğim. Ben 100 TL ile nasıl geçineceğim? Bir taraftan yaşamla, bir taraftan hastalığımla mücadele etmeye çalışıyorum" dedi.