Bir tokat yüzünden 2 dayısını öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çarşamba gecesi Bedri Münir K. (35), iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı dayıları Basri Korucu (52) ve Cihan Korucu (49) ile tartıştı. Miras konusunda yorum yaptığı için dayılarından birinin "Sen karışma" diyerek Bedri Münir K.'ya tokat attığı iddia edildi. Yediği tokadın ardından öfkesine hâkim olamayan Bedri Münir K. evden aldığı silahla iki dayısına kurşun yağdırdı.İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans iki kardeşi yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Basri Korucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Cihan Korucu da dün gece öldü. Soruşturma başlatan polis, Bedri Münir K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.