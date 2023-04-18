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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:43 Son Güncelleme: 18.4.2023 11:02

Bir tonu aşan seri suçüstü! 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 4 ilçede düzenlenen seri operasyonlarda altı farklı türde bir ton 229 kilo 693 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 62 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bir tonu aşan seri suçüstü! 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 12-15 Nisan tarihleri arasında Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt İlçeleri'nde düzenlenen operasyonlar ve yapılan sokak uygulamalarında 6 farklı türde bir ton 229 kilo 693 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca 5 adet ruhsatsız tabanca, 718 mermi ve 463 uyuşturucu hapa da el konuldu. 730 kişi operasyon ve uygulamalarda gözaltına alındı. 62 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Bir tonu aşan seri suçüstü! 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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