Bir tonu aşan seri suçüstü! 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 12-15 Nisan tarihleri arasında Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt İlçeleri'nde düzenlenen operasyonlar ve yapılan sokak uygulamalarında 6 farklı türde bir ton 229 kilo 693 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca 5 adet ruhsatsız tabanca, 718 mermi ve 463 uyuşturucu hapa da el konuldu. 730 kişi operasyon ve uygulamalarda gözaltına alındı. 62 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.