Bir topla başlayan iyilik hareketi 10 bin üyeye ulaştı

Batman Sason'da 2021'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcılığı görevini yapan Alperen Muammer Temiz, ulaşımı zor bir konumda bulunan dağ köyü Karameşe'nin ilkokulunu ziyarete gitti. Köyde çocuklarının plastik malzemeleri bantla sararak yaptıkları topla maç ettiklerini görünce duygulanan Alperen öğretmen bir hafta sonra çocuklara futbol topu götürdü. Çocukların sevincini görünce kendi iyilik hareketini sosyal medyada kuran Alperen öğretmen, tayin olduğu Aydın'ın Söke ilçesinde de çalışmalarına devam etti.Sosyal medyada başlattığı iyilik hareketinin tüm Türkiye'nin duyduğunu belirten öğretmen Alperen Muammer, 15 gün önce Aydın'da dernek açtı. Tayini Aydın'ın Söke ilçesine çıktığı için çalışmaları burada sürdüren Alperen öğretmen, "İki katlı olan dernek binamızda yardıma muhtaç herkese kucak açtık. Dernek binamızın ikinci katını kütüphane yaptık. Burada okuma setleri, test ve hazırlık kitapları var. Çocuklar hem bu kitaplardan faydalanıyorlar hem de gönüllü öğretmenlerimiz çocuklara ücretsiz ders veriyorlar. Artık daha güçlü bir şekilde iyiliği en ücra noktalara kadar taşımaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın montlarına, ayakkabılarına kavuştukları andaki yaşadıkları mutluluk bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. İyilik bulaşıcı bir şeydir" dedi.SABAH'ta yayımlanan haberin ardından yardımların çığ gibi büyüdüğünü belirten Alperen öğretmen, "SABAH'ta yayınlanan haberden sonra sesimizi Türkiye'ye duyurduk. Bu destek çok kıymetliydi. Haber 9-10 haber kanalında bültenlerde okundu. Bir anda yurdun dört bir yanından "Biz de çocuklar için yardım yapmak istiyoruz" mesajları yağdı. Binlerce vatandaşın destek teklifi bize güç verdi. 2 yılda 10 bin gönüllüye ulaştık. Her şeyden öte bu haber bize hem güç verdi hem de ufkumuzu açtı. Gelen olumlu tepki ve destekler bize enerji ve azim verdi. Hal böyle olunca iyilik hareketimizi devam ettirerek dernekleştik. Derneğimizin adını ise "İyilik Peşinde Yardım Derneği" koyduk. Hatta Sabah Gazetesi'nin manşetinde çıkan fotoğrafı da dernek logomuza ekledik" diye konuştu.