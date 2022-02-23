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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Bir tosun vakası

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Bir tosun vakası

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda kaçan tosun, 7 aydır ormanlık alanda yaşıyor. Eyüp Akça, “20 gün gece-gündüz peşinde koştum, yakalayamadım. Kilo almış, boncuk gibi olmuş” dedi

İstanbul'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda kurbanlık için satın aldığı tosunu elinden kaçan Eyüp Akça (48) adlı vatandaş, Tuzla'da 7 aydır ormanlık alanda izini kaybettiren tosununu arıyor. Zaman zaman ortaya çıkan tosunun peşine düşen Akça, kimseyi yanına yaklaştırmayan hayvanı bir türlü yakalayamıyor. Kesilmek üzereyken Karatepe mevkiindeki ormanlık alana kaçan tosunun peşinde günlerce devriye attıklarını ancak yanına yaklaşamadıklarını söyleyen Akça, tosunla 10 gün önce karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Karşımda ceylan gibi sıçradı yine kaçtı. Öyle bir besilenmiş, kilo almış ki, boncuk gibi olmuş. Sanki her gün taranmış gibi. Eğer yakalayabilirsek önümüzdeki Kurban Bayramı'na yetiştirmek istiyoruz" dedi.



'GÜNDÜZ YATIYOR, GECE DOLAŞIYOR'
Yetkililerden hayvanın yakalanabilmesi için destek beklediklerini ifade eden Eyüp Akça, "Aydınlı'dan hayvanı 6 ortak satın aldık. Kesim yerine götürdük. Arabadan indirirken huysuzlaştı. Bir ağaca bağladık. Gerildi, gerildi ve yuları burnundan sıyırıp kafasından çıkardı, kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca sürdü. Tuzla Belediyesi ekipleri geldi ama hayvan çok hırçın olduğu için müdahale edemediler. Uyuşturucu iğne yapmaları gerekti, ancak iğne 2 metreden uzaktan etki etmiyormuş. Hayvan kendisine 2 metre yaklaştırmadı zaten. O nedenle iğneyi yapamadılar. Orası senin, burası benim peşinde koşturdum. O dönem işyerimden senelik izne ayrıldım. 20 gün gece-gündüz hayvanın peşinde gezdim. Bir de bunların üzerine ormana giriş yasakları uygulanmaya başladı. Bu yüzden ormana giremez olduk, ormanın kenarlarında hep devriye attık" diye konuştu. Tosunun 15 gün önce yine meydana çıktığını kaydeden Akça, "Kafa kafaya geldik. Aynı geyik misali karşımda sıçradı. Ormanın derinliklerine dalıp yine izini kaybettirdi. Hayvan gündüz yatıyor, gece dolaşıyor" dedi.

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