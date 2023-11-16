Bir uçağı tek başına yedi! ’Her şeyi yiyebilen’ adamın ölüm sebebi ise şoke etti…

Lotito, Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'en tuhaf beslenme rekorunu bugün bile elinde tutuyor. Yeteneklerinin anısına kendisine pirinç plaket verildi ve Lotito ödülünü de yedi.
9 yaşında alışılmadık yiyecekler yemeye başlayan Michel Lotito, 16 yaşlarında halka açık alanlarda canlı performanslar sergilemeye başladı.
Doktorlar, Lotito'nun midesinde ve bağırsaklarında, yaralanmadan keskin metal tüketmesine olanak tanıyan kalın bir astar bulunduğunu belirledi. Lotito'nun ayrıca alışılmadık derecede güçlü sindirim suları vardı, bu da onun alışılmadık malzemeleri sindirebilmesini sağlıyordu.
Ancak bu aynı zamanda muz ve haşlanmış yumurta gibi yumuşak yiyeceklerin onu hasta ettiği anlamına da geliyordu.
Lotito'nun hazırladığı performanslar metal, cam, kauçuk ve diğer malzemeleri yemesini içeriyordu. Diğer eşyaların yanı sıra bisiklet, alışveriş arabaları, televizyonlar, yataklar ve Cessna 150 gibi eşyaları parçalarına ayırdı, kesti ve izleyicilerin önünde yedi. Cessna 150 adlı uçağı yemesi 1978'den 1980'e kadar yaklaşık iki yılını aldı.
Lotito, genellikle zehirli olduğu düşünülen maddeleri tüketmesinden dolayı kötü etkilere maruz kalmadığını iddia etti. Performans sırasında günde yaklaşık 1 kilogram malzeme yuttu, bunun öncesinde mineral yağ aldı ve yemek sırasında bol miktarda su içti. Lotito'nun 1959 ile 1997 yılları arasında "neredeyse dokuz ton metal yediği" tahmin ediliyor.
Lotito'nun bu metalin tamamını yeme yöntemi, yemeye başlamadan önce onu küçük parçalara ayırmaktı. Daha sonra madeni yağ içip ve metal parçalarını yutarken su içmeye devam ediyordu. Bu sayede metal parçaları boğazına zarar vermeden onları yutabiliyordu. Tüm bu süreç boyunca Lotito'nun alışılmadık beslenmesi sonucunda herhangi bir sindirim sorunu olmadı.
Lotito vefat ettiğinde 57 yaşındaydı ve doğal sebeplerden hayatını kaybetti.