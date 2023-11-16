Bir uçağı tek başına yedi! ’Her şeyi yiyebilen’ adamın ölüm sebebi ise şoke etti…

Lotito'nun bu metalin tamamını yeme yöntemi, yemeye başlamadan önce onu küçük parçalara ayırmaktı. Daha sonra madeni yağ içip ve metal parçalarını yutarken su içmeye devam ediyordu. Bu sayede metal parçaları boğazına zarar vermeden onları yutabiliyordu. Tüm bu süreç boyunca Lotito'nun alışılmadık beslenmesi sonucunda herhangi bir sindirim sorunu olmadı.

Lotito vefat ettiğinde 57 yaşındaydı ve doğal sebeplerden hayatını kaybetti.