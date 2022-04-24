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Giriş Tarihi: 24.4.2022 15:07 Son Güncelleme: 24.4.2022 15:14

Bir yanda bombalar patlarken onlar çocukların yüzünü güldürüyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bir yanda bombalar patlarken onlar çocukların yüzünü güldürüyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, ‘Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği’ bölgedeki çocuklarının yüzünü güldürmeyi, iftar yemekleri vermeye devam ediyor. Dernek Başkanı Osman Demirci, “Gelen yardımları oradaki kardeşlerimize, çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Onların yüzü güldükçe bizler daha da mutlu oluyoruz. Türkiye’yi bizleri çok seviyorlar” dedi.

İşgalci İsrail ordusu mübarek Ramazan ayına Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale etmekten hiç geri durmuyor. Bu süreçte bazı Filistinliler yaralanıp hastanelere kaldırılırken, bazıları da gözaltına alınıyor.

İsrail askerleri son olarak Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait silah üretim atölyesini bombalandı. Bölgede bunlar olurken, oradaki ihtiyaç sahiplerine dernekler koşuyor. Onlardan biri olan Konya merkezli 'Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği' oradaki çocuklara hediyeler verip, iftar yemekleri düzenliyor.

'ONLAR ÇOCUKLARI VE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİ UNUTMADI'

Osman Demirci'nin (45) 6 yıl önce sosyal medyada kurduğu 'Oyuncaksız Çocuklar İçin' grubu zaman geçtikçe çok büyük bir aileye dönüştü. Daha sonra dernekleşen grup, gelen yardımları hem yurtiçi hem de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ramazan ayı boyunca gelen yardımları Gazze'ye ulaştırdıklarını söyleyen Osman Demirci, "Gazze Şeridi, kuzeyi ve doğusunda İsrail, güneyinde Mısır ve doğusunda da Akdeniz'in bulunduğu ince, uzun bir bölge. Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ini yıllar içerisinde yaşanan çatışmalardan kaçıp sığınan mülteciler oluşturuyor. Geçmişte bu kişilerin sığınması için kurulan mülteci kampları da artık kendi başına büyük mahallelere dönüşmüş durumda. Gazze, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin odak noktası durumunda. Gazze halkının yüzde 80'i İsrail'in uyguladığı ambargo dolayısıyla ihtiyaç sahibi durumunda. Çok sayıda dul ve yetim bulunmakta. Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği'miz buradaki Müslüman kardeşlerimizi unutmayarak bir nebze olsun yüzlerinde tebessüm olmaya çalışıyor. Ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle Gazze'de her gün faaliyetlerimiz oluyor. Oradaki kardeşlerimiz için erzak paketleri, iftar yemekleri, zekat ve fitre dağıtımı yapıyoruz. Gazze halkı için yardımlarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Ramazan ayında hayırsever kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Onlar Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorlar. Bizlere her zaman duacılar. Bu mübarek ayda onların yaralarını hep birlikte sarmak istiyoruz" dedi.

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Bir yanda bombalar patlarken onlar çocukların yüzünü güldürüyor
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