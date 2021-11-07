Bir yanda doğum sancısı bir yanda kovid ağrısı

Konya
'da yaşayan Gülhan Çalış
hamileyken aşı yaptırmak istemedi. TVde gebe ölümleriyle ilgili haberleri dinledikten sonra korktu ve aşı olmaya karar verdi. Ancak doğumuna 15 gün kaldığı için bu fikrini bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayata geçirmeye karar verdi. Bir sabah korkunç eklem ağrılarıyla uyandı. Ateş, titreme ve şiddetli bir öksürük de başladı. Test yaptırdı, pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin sakinleştirdiği Çalış, birkaç gün sonra da doğum sancıları yaşamaya başladı. Korkunç günler geçiren Çalış bebeğini sezaryen ameliyatla dünyaya getirdi. 20 gün boyunca şiddetli öksürükten ağlayan genç anne "O anlarda 'Keşke öncesinde aşı olsaydım' dedim. O pişmanlığı yaşadım. Aşıdan hiçbir şey olmazmış. Aşımı olsaydım bunları yaşamazdım. Bebeğini de kendi canını da riske atmaya değmez. Herkes aşısını yaptırsın. Ben çok pişman oldum kimse bu pişmanlığı yaşamasın" diye konuştu. Çalış, günler sonra bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.