Bir yanda kar, bir yanda deniz keyfi

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini artırarak sürüyor.Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı'nda, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Zigana Geçidi'ni kullanan vatandaşlar yol kenarında kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşınca vatandaşlar akın etti. Bolu'nun turistik Abant Gölü'nde de tatilciler kartopu oynayıp kızaklarla kaydı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde ise vatandaşlar karda kayak keyfi yaptı.Antalya Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar olsa da sahil kesiminde sıcak hava hâkimdi. Turistler ve vatandaşlar şubat ortasında denize girmenin keyfini çıkardı.Bingöl-Elazığ karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine izin verilmedi. Bayburt-Erzurum yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım aksadı. Kar kalınlığı Muş'ta yarım metre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 30 santimetre oldu. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi, Sivas'ın Gürün ilçesi ve Muş'un Varto ilçesine bağlı köylerde hastalananlar, yollar açılarak hastaneye götürüldü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi sınavları erteledi.SABAH