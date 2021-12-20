Bir yanda soğuk, bir yanda keyif

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran kar yağışı bir yandan acılara sebep olurken bir yandan da keyifli anlara sahne oldu. Perşembe günü bölge genlinde başlayan kar yağışları nedeniyle birçok yer olumsuz etkilendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yüzlerce köye ulaşımlar durma noktasına geldi. Tipi nedeniyle kapanan köy yollarına Karayolları, İl Özel İdare ve Belediye ekipleri müdahale etti. 7/24 esaslı çalışma kar timleri, kapanan yolları açmak için yoğun uğraşlar verdi. Kar yağışının kesilmesi ile birlikte yollarda gerçekleşen buzlanma ise sürücülere zor anlar yaşattı. Cumartesi gecesi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilen otobüs 2'si Azerbaycan uyruklu 4 kişiye mezar oldu. Erzincan-Tunceli yolu ise yağışlar nedeniyle uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları girişlerinde bekleyen emniyet ve jandarma ekipleri bir çok TIR'ın geçişine müsaade etmedi. Sık sık uyarılarda bulunan görevliler, buzlanmanın çok olduğu alanlarda ise kısa süreli trafiğe kapatma çalışmaları yaptı.

TIR'LARA İZİN VERİLMEDİ

Erzincan-Yedisu kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü kurtarıldı. Muş'a giden sürücü, Derindere mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye Yedisu Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İş makinesi ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Bayburt - Erzurum sınırındaki Kop dağında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizliği ve tuzlama yaptığı güzergâhta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Ardahan'da ise bir çok noktada TIR'ların geçişlerine izin verilmedi.

KAYAKSEVERLER PALANDÖKEN'E AKIN ETTİ

Hava durumu ile ilgili yaşanan olumsuzlukların yanında ise Kayak Merkezlerinde keyifli anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile sezon açılışı yapan Palandöken'de tatilciler pistlere akın etti. Kar kalınlığının 65 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak ve snowboard yaptı. Aileler de hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü merkezde çocuklarıyla kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Aynı anda yaklaşık 12 bin kişinin kayak yapabildiği merkez, uzunluğuyla Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan pistiyle kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, irtibatlı kurumlara gönderdiği raporlarla hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. Hafta boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yollarda gerçkeleşen buzlanma ve tipi olayları için teyakkuza geçen kurumlar, bir çok noktada aksaklıkların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.