Bir yandan hayat kurtardılar diğer yandan yara sardılar

Depremin vurduğu ilk andan itibaren tüm ekipleriyle seferber olan Yüreğir Belediyesi, Adana başta olmak üzere yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 26 iş makinası ve personeller vardiyalı bir şekilde çalışmalara katıldı. Toplanma alanları ve depremlerde yıkılan bölgelerde görevlendirilen personeller büyük felaketinin ardından evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çadır kurdu, yaraları sardı.

TÜM TESİSLER DEPREMZEDELERE AÇILDI

Deprem nedeniyle evlerinde kalamayan vatandaşlar için belediye hizmet binası, Yüreğir Kültür Merkezi, Yüreğir Millet Bahçesi, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu ve Akdeniz Spor Salonu başta olmak üzere tüm sosyal tesislerini vatandaşların hizmetine açan Yüreğir Belediyesi, personelleriyle vatandaşlara 24 saat kesintisiz hizmet sundu. İnsani yardım ve yaşam malzemesi bulunan 7 tır Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, İskenderun ve Nurdağı'na gönderildi.

'YAKUT' EKİPLERİ BÖLGEDE

Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ivedilikle deprem bölgesine yönlendirildi. Yaşanan büyük afet sonrası vakit kaybetmeden yola çıkan ekipler, depremin vurduğu Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. İlk günden itibaren deprem bölgesinde olan ekipler Adıyaman'da 3 vatandaşı göçük altından sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

Devletin bütün imkânlarını deprem bölgelerine sevk ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Dünyada eşi benzeri olmayan ve büyük bir alanı etkisine alan afette ilk günden itibaren tüm araç gereçlerimiz ve personellerimiz ile sahadayız. Biz büyük bir devlet, çok güçlü bir milletiz. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde birlikte atlatacağız" dedi.