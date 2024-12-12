Bir yerde göz yaşı, bir yerde eğlence: CHP’li belediye Şehit cenazesi sırasında müzikli anıt açılışı yaptı

Isparta'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Teğmen Ceyhun Kalyoncu için 10 Aralıkta Çayeli ilçesinde gözyaşı akarken 43 Kilometre ilerdeki CHP'li Fındıklı belediyesi 'Halklar sempozyumu'nda insan hakları anıtı açılışı ve kadın korosu halk müziği seslendirildi.

ÖNCE TÖRENE SONRA EĞLENCEYE GİTTİ

CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı ise Çayeli ilçesinde şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenaze törenine katıldıktan sonra Fındıklı ilçesinde açılış ve eğlence programına katıldı.

TEPKİ YAĞDI

Rize halkı şehidini uğurlarken eğlence programı düzenleyen Fındıklı belediye başkanı ve CHP Milletvekiline tepki yağdı. Vatandaşlar burada önemli olan zihniyet, "CHP'lilerden başka bir şey beklenemez" dedi. Etkinliğe DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal'ın da katıldığı programın sonunda şehit için taziyede bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, açılışta 'unuttuğunu' ifade ederek, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler ve şehit ailelerine sabır diledi.