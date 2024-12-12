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Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:50 Son Güncelleme: 12.12.2024 15:29

Bir yerde göz yaşı, bir yerde eğlence: CHP’li belediye Şehit cenazesi sırasında müzikli anıt açılışı yaptı

Çayeli ilçesinde 10 Aralık’ta Şehit teğmen Ceyhun Kalyoncu için  cenaze merasimi düzenlendiği sırada CHP’li Fındıklı belediyesi müzikli anıt açılışıyla konser verdi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal’ın katıldığı konserli açılış sonrası tepki yaşandı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, açılışta şehit cenazesini ’unuttuğunu’ ifade etti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Bir yerde göz yaşı, bir yerde eğlence: CHP’li belediye Şehit cenazesi sırasında müzikli anıt açılışı yaptı

Isparta'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Teğmen Ceyhun Kalyoncu için 10 Aralıkta Çayeli ilçesinde gözyaşı akarken 43 Kilometre ilerdeki CHP'li Fındıklı belediyesi 'Halklar sempozyumu'nda insan hakları anıtı açılışı ve kadın korosu halk müziği seslendirildi.

ÖNCE TÖRENE SONRA EĞLENCEYE GİTTİ

CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı ise Çayeli ilçesinde şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenaze törenine katıldıktan sonra Fındıklı ilçesinde açılış ve eğlence programına katıldı.

TEPKİ YAĞDI

Rize halkı şehidini uğurlarken eğlence programı düzenleyen Fındıklı belediye başkanı ve CHP Milletvekiline tepki yağdı. Vatandaşlar burada önemli olan zihniyet, "CHP'lilerden başka bir şey beklenemez" dedi. Etkinliğe DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal'ın da katıldığı programın sonunda şehit için taziyede bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, açılışta 'unuttuğunu' ifade ederek, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler ve şehit ailelerine sabır diledi.

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Bir yerde göz yaşı, bir yerde eğlence: CHP’li belediye Şehit cenazesi sırasında müzikli anıt açılışı yaptı
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