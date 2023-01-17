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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Bir yılda 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bir yılda 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
Sağlık Bakanlığı kanseri azaltmak için etkin mücadeleyi sürdürüyor. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında bir yılda 3 milyona yakın kanser taraması yaptı. Bakanlık, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ile aile hekimlikleri aracılığıyla yapılan kanser taramalarını SABAH ile paylaştı. Buna göre 1 Ocak-31 Aralık 2022 arasında birinci basamak sağlık kuruluşlarında yaklaşık 800 bin meme, yaklaşık 1.2 milyon kolorektal (kalınbağırsak), yaklaşık 700 bin serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yapıldı. Konulan tanılar sayesinde vatandaşlar tedavilerine erkenden başladı. KETEM'ler "Erken teşhis hayat kurtarır!" prensibiyle yola çıkarak ücretsiz kanser taraması yapıyor.

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Bir yılda 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
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