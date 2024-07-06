Bir yıllık evli kadın evinde ölü bulundu

Bir yıl önce Y.Ş ile evlenen Neşe Şimşek, misafir olarak gittiği kayınbabasının evinden dün gece Bağlar Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evine geldi. Babasının evinde kalan koca Y.Ş., sabah eşini arayıp cevap alamadıktan sonra babasıyla birlikte eve geldi. Bir süre çaldıkları kapıdan yanıt alamayan Y.Ş ve babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Neşe Şimşek'in evine Sağlık ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ve karakol ekipleri geldi. Evden ses alamayan ekipleri, olay yerine itfaiye ekiplerini istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı açıp içeri girdiklerinde yeni evli genç kadın Neşe Şimşek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet Masası ekipleri ile olay yeri inceleme polisi evde çalışma yaptı. Genç kadının kocası ve kayınbabası ifadelerini alınmak üzere emniyete götürülürken, Şimşek'in cesedi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Olay yerine gelen genç kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.