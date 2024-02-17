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Giriş Tarihi: 17.2.2024 09:22 Son Güncelleme: 17.2.2024 10:40

Bir zamanlar girilmez denilen sınırın sıfır noktasında şimdi asfalt yapıyor

Bir zamanlar yaşanan terör olaylarından dolayı ‘girilemez’ denilen ancak yapılan operasyonlarla terörden temizlenen Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde yapılan yatırımlarla birlikte köy yolları asfaltlanmaya başlanıldı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Bir zamanlar girilmez denilen sınırın sıfır noktasında şimdi asfalt yapıyor

Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca ilçesinin Kayalık Köyü Muhtarı Hasan Kaçmaz ve Cevizli Köyü Muhtarı Mehmet Yüca ile birlikte; Çukurca İlçesinde bulunan Kazan Vadisini ziyaret ederek, bölge içerisinde yer alan Kazan, Kayalık ve Cevizli grup köy yoluna asfalt atılabilmesi için yapılabilecek ön çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Çelik, Hakkâri İl Özel İdare, Çukurca İlçe Özel İdare ve DSİ (Devlet Su İşleri ) ortak çalışmaları ile yapılan 27 kilometre yol genişletme ve yol iyileştirme çalışmaları ile dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşlar için Kazan Vadisinin önemini vurgulayan Vali Çelik, asfaltın yapım çalışmasının hizmetine bir an evvel sunulabilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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Bir zamanlar girilmez denilen sınırın sıfır noktasında şimdi asfalt yapıyor
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