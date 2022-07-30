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Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:14

Bir Zamanlar Hollywood’da konusu ve oyuncu kadrosu: Bir Zamanlar Hollywood’da oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Hollywood’da filmi bu gece ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Quentin Tarantino’nun oturduğu 2019 yapımı film iki efsane oyuncunun başrol performansı ile dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Hollywood’da konusu ile izleyenlerin beğenisini topluyor. İşte, Bir Zamanlar Hollywood’da oyuncuları…

Bir Zamanlar Hollywood’da konusu ve oyuncu kadrosu: Bir Zamanlar Hollywood’da oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Hollywood'da konusu film sektörü üzerine ilgi çekici bir hikayeyi izleyenlerle buluşturuyor. Orijinal adıyla Once Upon a Time in Hollywood yayınlandığı zamandan bu yana film listelerindeki yerini koruyor. Bir Zamanlar Hollywood'da filmi bu gece saat 23.45'te ATV ekranlarında olacak. Peki, Bir Zamanlar Hollywood'da oyuncuları kimler? İşte detaylar…

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA KONUSU

Bir Zamanlar... Hollywood'da, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Rick Dalton, bir televizyon filmi aktörüdür. Dalton'ın başarılı bir western dizisi bulunmaktadır. Ancak Rick, kendini televizyondan uzaklaştırıp film sektörüne adım atmak istemektedir.

Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Ancak Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından katledilmesiyle kesilecektir.

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA OYUNCULARI

Leonardo DiCaprio

Brad Pitt

Margot Robbie

Emile Hirsch

Margaret Qualley

Timothy Olyphant

Julia Butters

Austin Butler

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Bir Zamanlar Hollywood’da konusu ve oyuncu kadrosu: Bir Zamanlar Hollywood’da oyuncuları kimler?
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