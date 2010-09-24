Bir annenin hazin ve hüsran dolu sonu çok acımasızca bir hayat dersi oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kadın, engelli çocukları için yaptırdıkları asansörün kopan halatın boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.Bağlar Mahallesi Menekşe Sokak'ta yaşayan Emine Yurttaş (51), bazı akrabalarıyla birlikte yaşadıkları 4 katlı apartmanda engelli 2 çocukları için binanın dış bölümüne yaptırdıkları asansöre binerek, üst kata çıkmak istedi.Demir korkuluklarla çevrili asansör, hareket ettikten kısa süre sonra durdu. Bir süre sonra asansörün motoru yerinden çıktı. Paniğe kapılan Yurttaş'ın parmaklıklardan tutunduğu anda asansörün kopan halatı boynunu kesti.Olay yerinde ölen Yurttaş'ın cesedi, asansörden itfaiye merdiveni yardımıyla ekiplerce çıkarıldı.Yurttaş cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.