Bira kutusunun içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul Polisi; Çatalca İlçesi Ferhat Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Y.A. isimli sürücünün üzerinde 0,71 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Y.A.'nın uyuşturucu maddeyi B.Ç. isimli uyuşturucu satıcısından temin ettiği tespit edildi. B.Ç. de gözaltına alındı. Adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda dolu "Bira" kutusunun içerisine gizlenmiş halde 1,07 gram Eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 705 lira nakit para ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan hakkında yasal işlem yapılan Y.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. B.Ç. ise "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.